Тина Кароль поразила сеть откровенным "металлическим" платьем. Фото и видео

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свой откровенный образ для выступления на Софийской площади.

Фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На них артистка позирует в шестикилограммовом платье ручной работы, которую сделали из 15 500 металлических бусин. На изготовление наряда потребовалось 180 часов (фото смотрите ниже).

Тина Кароль выступила на Софийской площади в шестикилограммовом платье Instagram Тины Кароль

Отметим, к 29-летию Дня Независимости Украины MONATIK создал звездное попурри песен Made in Ukraine, в котором приняло участие 18 популярных артистов страны, в том числе и Тина Кароль.

Платье для Тины Кароль выполнили из металлических бусин Instagram Тины Кароль

В фан-аккаунте певицы также опубликовали видео, на котором Тина Кароль позирует на камеру. Поклонники засыпали ее комплиментами.

"Невероятная девушка, магическое выступление! Гордость переполняет", "Потрясающее платье", "А мне нравится, столько работы. Просто не представляю сколько ушло сил, и вес этот надо выдержать", – написали в комментариях.

В сети Кароль засыпали комплиментами Instagram Тины Кароль

Поклонники пришли в восторг от платья Тины Кароль Instagram Тины Кароль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал звездное попурри, которое выполнили артисты в День Независимости Украины. Он назвал подбор песен "музыкальной безвкусицей".