Тина Кароль поразила сеть откровенным "металлическим" платьем. Фото и видео
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свой откровенный образ для выступления на Софийской площади.
Фотографии знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. На них артистка позирует в шестикилограммовом платье ручной работы, которую сделали из 15 500 металлических бусин. На изготовление наряда потребовалось 180 часов (фото смотрите ниже).
Отметим, к 29-летию Дня Независимости Украины MONATIK создал звездное попурри песен Made in Ukraine, в котором приняло участие 18 популярных артистов страны, в том числе и Тина Кароль.
В фан-аккаунте певицы также опубликовали видео, на котором Тина Кароль позирует на камеру. Поклонники засыпали ее комплиментами.
"Невероятная девушка, магическое выступление! Гордость переполняет", "Потрясающее платье", "А мне нравится, столько работы. Просто не представляю сколько ушло сил, и вес этот надо выдержать", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал звездное попурри, которое выполнили артисты в День Независимости Украины. Он назвал подбор песен "музыкальной безвкусицей".