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30 октября • обновлено в 02:24
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Тина Кароль показала подросшего сына: фото

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Украинская певица Тина Кароль показала подросшего сына Вениамина от покойного мужа Евгения Огира.

Так, артистка пришла вместе с ним на встречу с Viva! Отметим, что Кароль украсила обложку журнала и вместе с Вениамином дала интервью. В нем мальчик рассказал о своих увлечениях и признался, что бы он хотел больше всего на день рождения.

Тина Кароль и ее сын Вениамин

Тина Кароль и ее сын Вениамин

Фото: liza.ua

"На свой день рождения я хочу, чтобы мама была рядом. И еще хочу снова побывать с ней на Маврикии... Увлечения? После школы играю на барабанах, на фортепиано. Занимаюсь фехтованием, регби, танцую в украинском клубе гопак. Со своими друзьями я немного играю онлайн, мне это нравится. Minecraft, Fortnite..​​​​​." — рассказал Вениамин.

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Сын Тины Кароль

Сын Тины Кароль

Фото: Viva!

Напомним, что сын Тины Кароль уже несколько лет учится в школе Великобритании. Мальчик сразу пошел во второй класс и отлично вписался в англоязычный коллектив. Живет Вениамин в украинской семье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль раскрыла подробности воспитания Вениамина, рассказав, почему мальчик прекратил разговаривать на русском языке.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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