Тина Кароль поделилась архивными кадрами со своей свадьбы с Евгением Огиром

15 июня в 2008 году украинская певица Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира, умершего семь лет назад. Сегодня были обнародованы архивные кадры со свадьбы.

Ролик, который не может не растрогать, появился в фан-Instagram певицы.

На кадрах можно увидеть, как Тина Кароль с Евгением Огиром женятся, фотографируются у памятников Киева и венчаются.

"15 июня, 12 лет назад состоялась свадьба Тины Кароль и Евгения Огира. Эксклюзивные кадры венчания и свадьбы! Улыбаться и радоваться жизни!" – говорится в описании под видео.

Певица рассказала об этом дне и в своем Instagram: она обнародовала свои фото и подписала их:

"15 июня – мой особый день, и я не перестану улыбаться и радоваться жизни".

Тина Кароль

Отметим, Евгений Огир, известный продюсер, умер в апреле 2013-го года от рака. Тина Кароль сама воспитывает 11-летнего сына Вениамина, который похож на отца и учится в Британии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тина Кароль снимется в сериале вместе с Юрием Горбуновым.