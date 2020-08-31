Тина Кароль оголила грудь в откровенном наряде и потрясла сеть
Украинская поп-дива Тина Кароль вызвала восторг среди своих поклонников откровенным нарядом, демонстрирующим ее грудь.
В сексуальном образе артистка появилась на первом прямом эфире шоу "Танці з зірками". Соблазнительными снимками Кароль поделилась на личной странице в Instagram.
Ее платье с глубокими вырезами в зоне декольте и под грудью, вызвало ажиотаж в сети. Многие поклонники назвали певицу "белой королевой" и оставили в комментариях под фото массу комплиментов.
"Боже, какая красивая! Тина, ну что же вы творите?! Просто шикарная", – выразили восхищение пользователи.
"Мой затуманенный разум не способен анализировать данные фотографии", – шутя похвалили Тину Кароль другие.
Отметим, всего за несколько часов с момента публикации снимок собрал более 70 тысяч лайков от поклонников Кароль.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Тина Кароль и всемирно известный рэпер Snoop Dogg презентовали совместный трек Blow Your Mind. Композиция вызвала ажиотаж в сети – в комментариях под роликом большинство пользователей высказали свое восхищение в адрес Тины.