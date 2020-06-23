Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье
Тина Кароль (фото – Viva)
Украинская поп-дива Тина Кароль восхитила поклонников в сети пикантным снимком в белье.
Артистку назвали "шикарной богиней" за соблазнительное фото, которое она опубликовала на личной странице в Instagram.
Так, певица сексуально позировала в откровенном боди, игриво приподняв его на бедре. В кадре она также демонстрирует чувственный взгляд, что добавило изображению откровенности.
Кароль порадовала пикантным фото Instagram Тины Кароль
Фанаты Кароль в комментариях "засыпали" ее комплиментами . Многие из них отметили, что ее фото очень "горячее", другие же назвали певицу красавицей и богиней.
Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье
Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье
Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье
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Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье Instagram Тины Кароль
Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье Instagram Тины Кароль
Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье Instagram Тины Кароль
Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье Instagram Тины Кароль
Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье Instagram Тины Кароль
Тина Кароль изумила сеть пикантным снимком в белье Instagram Тины Кароль
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги.