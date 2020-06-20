Тина Канделаки подколола Собчак после шутки о фотошопе

Российская телеведущая Тина Канделаки подколола свою коллегу Ксению Собчак после ее шутки о фотошопе.

Так, на личной странице в Instagram она опубликовала коллаж, который состоит из двух фото: отретушированного и без обработки. Отметим, что ранее подобный коллаж выставила и Собчак, таким образом высмеяв "подружек" за чрезмерное использование фотошопа.

"Кто там обижается? Кто там не здоровается? Кто кого не узнает? Мне бы ваши проблемы. Мне бы ваши трудности", – написала Канделаки. К слову, поклонники отметили, что разницы между ее снимками практически не видно.

Тина Канделаки до и после ретуширования (Instagram-аккаунт Тины Канделаки)

"А вы еще обижаетесь, если я с кем-то из вас, подружки, не здороваюсь при встрече. Как нам узнать друг друга?" – писала ранее Собчак.

Ксения Собчак до и после ретуширования фотошопа (Instagram-аккаунт Ксении Собчак)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала публикацию коллеги Тины Канделаки о похудении, назвав ее фигуру "лютым фотошопом".