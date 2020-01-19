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19 января • обновлено в 21:27
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"Все будет хорошо. Мы победим": всплыло интервью умершей звезды КВН за год до смерти

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За год до смерти бывший участник российской команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков заявил, что в первую очередь подумал о семье, когда узнал о своем диагнозе.

"Подумал о здоровье. Что все будет хорошо, мы победим, по-любому", – сказал он в интервью ведущему Сергею Берлизову. Ролик был опубликован на его YouTube-канале 30 декабря 2018 года (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Самое главное при этом диагнозе – не сдаваться", – продолжил он и поблагодарил за поддержку всех родных и близких.

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Тимур Гайдуков

Тимур Гайдуков

Peoples.ru

Самым тяжелым периодом он назвал первый месяц болезни. "Когда ты сдаешь очень много анализов, когда каждый день у тебя проходят процедуры, ты просыпаешься в 6 или в 7 утра, готовишься, надеешься и веришь, что у тебя будут хорошие показатели", – говорил Гайдуков.

Напомним, Тимур Гайдуков скончался от острого лимфобластного лейкоза. В октябре 2019 года он сообщил о рецидиве заболевания.

Тимур Гайдуков на сцене КВН

Тимур Гайдуков на сцене КВН

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, Тимур Гайдуков умер в Москве 19 января, что вызвало волну скорби в сети.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес видео рак смерть
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