В России умерла звезда КВН из команды "Город Пятигорск": последнее фото

В Москве в воскресенье, 19 января, умер бывший участник российской команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков.

Он скончался от острого лимфобластного лейкоза, сообщил его друг Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.

Гайдукову было 36 лет. "И в светлый праздник Крещения – ушел... Спи, дружище. Ты дал энергию позитива многим людям, делал их счастливыми. А все началось давным-давно – лицей в Иноземцево, КВН в Пятигорске. Твои личные проекты. Ты был атомной станцией. И сгорел. Теперь – спи. Помню. Ценю. Люблю", – написал Мелик-Гусейнов.

Тимур Гайдуков Версия.Инфо

В середине сентября 2018 года Гайдуков сообщил в Instagram-аккаунте, что врачи поставили ему диагноз "острый лимфобластный лейкоз".

Артист рассказал, что проходит лечение в Москве. В октябре 2019 года он сообщил о рецидиве заболевания.

Тимур Гайдуков Утро

Тимур Гайдуков МК

Еще 9 января Тимур опубликовал фото с женой в Instagram и написал, что "бодр насколько это возможно". Он поблагодарил подписчиков за поддержку в борьбе с болезнью.

10 января на странице Гайдукова появилось сообщение о том, что сбор средств на лечение закрыт.

"Про состояние: анализы с утра не очень, поднялась температура, поэтому на выходных у меня много капельниц", – написал россиянин в своем последнем посте.

Добавим, команда "Город Пятигорск" – чемпион Высшей Лиги КВН 2013 года.

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