"Тебе хочется успехов Дудя": Тимати жестко разнес Собчак в сети

Российский рэпер Тимати резко высказался о телеведущей Ксении Собчак после того, как она раскритиковала выходки звезд в прямых эфирах в соцсетях.

Так, на личной странице в Instagram Тимати написал пост, в котором припомнил Собчак ее скандальное прошлое, а также обвинил в хайпе.

Тимати otvetkino.ru

"Мир логичен. Вначале люди протыкают губы и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами, а потом твои програмные директора разрывают телефон моей пиар-службы с просьбой уговорить Тимати выйти с тобой в прямой эфир в твоей программе на Первом. В этом мире действительно все логично: детство в МГИМО, "бэха" с водителем с кремлевским флагом и мигалкой (предписание – без права обыска), олигархи, кокаин в "Дягилеве", сериал "Блондинка в шоколаде", "Дом-2", премия "Муз-ТВ", ширма либеральной повестки, баллотирование в президенты РФ, непродолжительная тишина после и… тарарам! Своя программа на Первом канале!", – написал Тимати.

Instagram @timatiofficial

"Тебе очень хочется быть в категории Познера, я понимаю, но ты не тянешь. Тебе хочется успехов Дудя, но тоже что-то не дотягивают цифры, ну никак. И, конечно, мир логичен. Тебе нужен хайп гораздо больше других, ты же маленький вампир. Именно поэтому на свою свадьбу ты приехала на катафалке, заранее предупредив об этом всю прессу. Ну, просто признайся, что тебе нужно внимание и цитируемость и плюс чуть обиды на меня. Брось ты это. Оставь престарелого репера неудачника, плохого продюсера и некудышного бизнесмена догнивать вместе с блогерами в их же эфирах. Это совсем не "топик" и не пример для подражания. Живи своей жизнью и покажи нам всем, как ты можешь вывозить самостоятельные программы о реальных интересных вещах в мире, как это делает Дудь сейчас, а не на склоках, скандалах и чужом хайпе", – добавил рэпер.

Ксения Собчак spletnik.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак высмеяла мнение экс-участницы шоу "Дом-2" Виктории Бони о том, что коронавирус – это выдумка, которая появилась в результате всемирного заговора.

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