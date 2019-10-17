Тимати назвал ребенка в честь мертвого друга: кто он и как погиб

Российский рэпер Тимати, который недавно стал отцом во второй раз, назвал новорожденного сына Ратмиром — в честь погибшего друга и музыканта Ратмира Шишкова.

Так, парень скончался в результате ДТП 22 марта 2007 года. По предварительным данным, автомобиль Ратмира вылетел на встречную полосу, столкнулся с Volkswagen Touareg и загорелся. Отметим, что певцы познакомились на проекте "Фабрика звезд-4" и впоследствии создали группу "Банда", в которую также вошли Доминик Джокер и Настя Кочеткова.

Тимати с новорожденным сыном и Ратмир Шишков

Тимати и Ратмир Шишков Фото: vokrug.tv

Группа "Банда" Фото: epitafii.ru

В момент гибели Шишкову было всего 19 лет. Как выяснилось, последнее время Ратмир встречался с девушкой Софией, дочерью дипломата из Конго. Через два часа после гибели певца у него родиласьдочь Стефания, которую он так и не увидел.

Дочь Ратмира Шишкова Фото: epitafii.ru

Похороны Ратмира Шишкова Фото: ari.spb.ru

Стоит добавить, что Тимати сделал татуировку в память о друге, а группа "Банда", в которой он выступал, записала песню "Мой брат", посвященную погибшему товарищу. После смерти Ратмира она перестала существовать.

Тимати сделал татуировку в память о Ратмире Фото: anews.com

Группа "Банда" Фото: howstar.ru

Отметим, что уже весной 2019 года, в годовщину 12-летия гибели товарища Тимати посвятил ему новый клип на песню "Помнишь".

Тимати — "Помнишь" Скриншот с видео

Как собщал OBOZREVATEL:

Вокруг Тимати и его невесті Анастасии Решетовой ходило много разных слухов. Например, в 2018 году модель обвинили в измене жениху с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.

В феврале 2019 года Решетову заподозрили в беременности из-за серии фотографий, однако парочка всячески отрицала этот факт. В июне они все же официально подтвердили, что ждут ребенка, показав фотосессию с животом.

16 октября Тимати и Решетова официально стали родителями.

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