Тимати искалечил себя в прямом эфире с Ивлеевой

Известный российский рэпер Тимати искалечил себя во время прямого эфира с блогершей Настей Ивлеевой. Так, артисту пришлось выполнить множество заданий, одним из которых было пробить себе какую-то часть тела.

Запись эфира опубликовали в социальной сети Youtube (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Кроме того, Тимати во время эфира поджег собственную руку, а также обмазал лицо малярной краской.

Скриншот из видео

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Ивлеева и солист российской группы Little Big Илья Прусикин избили себя в прямом эфире.