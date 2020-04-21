Тимати искалечил себя в прямом эфире с Ивлеевой

Мария Дидык Люди 23:59, 21.04.2020 Обновлено: 00:23, 22.04.2020

Известный российский рэпер Тимати искалечил себя во время прямого эфира с блогершей Настей Ивлеевой. Так, артисту пришлось выполнить множество заданий, одним из которых было пробить себе какую-то часть тела.

Запись эфира опубликовали в социальной сети Youtube (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Кроме того, Тимати во время эфира поджег собственную руку, а также обмазал лицо малярной краской.

Скриншот из видео

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Ивлеева и солист российской группы Little Big Илья Прусикин избили себя в прямом эфире.

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