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22 апреля • обновлено в 00:51
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Тимати искалечил себя в прямом эфире с Ивлеевой

1.5т
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Известный российский рэпер Тимати искалечил себя во время прямого эфира с блогершей Настей Ивлеевой. Так, артисту пришлось выполнить множество заданий, одним из которых было пробить себе какую-то часть тела.

Запись эфира опубликовали в социальной сети Youtube (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Тимати искалечил себя в прямом эфире с Ивлеевой

Скриншот из видео

Кроме того, Тимати во время эфира поджег собственную руку, а также обмазал лицо малярной краской.

Тимати искалечил себя в прямом эфире с Ивлеевой

Скриншот из видео

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Ивлеева и солист российской группы Little Big Илья Прусикин избили себя в прямом эфире.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Анастасия Ивлеева Тимати
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