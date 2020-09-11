Тимати и Решетова расстались после шести лет отношений

Ольга Веркалец Люди 12:54, 11.09.2020

Российский певец Тимати (Тимур Юнусов) и Анастасия Решетова расстались после шести лет отношений.

Об этом сообщила модель на своей странице в Instagram, опубликовав архивные фото с мужем. По ее словам, поводом для развода не стали посторонние люди. Они продолжают вместе воспитывать сына Ратмира (фото смотрите ниже).

"Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь тоже", – заявила Решетова.

Супруги с сыном Ратмиром.
Instagram Анастасии Решетов

Напомним, о романе Анастасии и Тимура заговорили в 2015 году после развода музыканта с мамой его дочери Алисы Еленой Шишковой. В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир.

Решетова сообщила о разводе.
Instagram Анастасии Решетов

Тимати и Решетова расстались: смотреть фото пары

Решетова и Тимати скрывали свой роман.
Instagram Анастасии Решетов
Решетова и Тимати.
Instagram Анастасии Решетов
Решетова и Тимати расстались после шести лет отношений.
Instagram Анастасии Решетов

Как сообщал OBOZREVATEL, участник первого сезона реалити "Топ-модель по-украински" Сергей Стоун расстался с блогером Сашей Чистовой после трех лет отношений.

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