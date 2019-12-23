Тимати бросили мордой в пол, и он перепугался: видео

Певца Тимати люди в камуфляже и с автоматами бросили мордой в пол, и он перепугался.

Видео с инцидентом певец опубликовал в Инстаграм с пояснением, что это его так разыграли в США.

При этом Тимати дал понять, что вначале испугался, приняв все происходящее всерьез.

Пранк устроил блогер kingvitaly.

"Мой русский корешок @igorzag сдал меня и позвал @kingvitaly, чтобы тот организовал и снял со мной пранк, пока я был в ЛА. Я надо сказать не сразу понял, что вообще происходит, тк в штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. По этому скажу честно, сек на 30 у него вышло, факт )) после я просто пытался понять кто там орет с акцентом из под маски? Тупняк редкий )) Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... ты б на 3е сутки только понял, что мы шутим", - прокомментировал видео Тимати.

У kingvitaly в Инстаграм более 3 млн подписчиков. Он там публикует весьма вызывающие вещи.

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