Тимати бросили мордой в пол, и он перепугался: видео

Певца Тимати люди в камуфляже и с автоматами бросили мордой в пол, и он перепугался.
Видео с инцидентом певец опубликовал в Инстаграм с пояснением, что это его так разыграли в США.
При этом Тимати дал понять, что вначале испугался, приняв все происходящее всерьез.
Пранк устроил блогер kingvitaly.
"Мой русский корешок @igorzag сдал меня и позвал @kingvitaly, чтобы тот организовал и снял со мной пранк, пока я был в ЛА. Я надо сказать не сразу понял, что вообще происходит, тк в штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. По этому скажу честно, сек на 30 у него вышло, факт )) после я просто пытался понять кто там орет с акцентом из под маски? Тупняк редкий )) Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... ты б на 3е сутки только понял, что мы шутим", - прокомментировал видео Тимати.
Мой Русский корешок @igorzag сдал меня и позвал @kingvitaly что бы тот организовал и снял со мной пранк, пока я был в ЛА. Я надо сказать не сразу понял что вообще происходит, тк в штатах такие вещи случаются и лучше в эти моменты вообще не дергаться. По этому скажу честно, сек на 30 у него вышло, факт )) после я просто пытался понять кто там орет с акцентом из под маски 🤣🤣🤣 ? Тупняк редкий )) Виталий, дорогой мой, приезжай в Москву, я тебе тут такой пранк устроил бы... ты б на 3е сутки только понял что мы шутим 🤣🤣🤣
У kingvitaly в Инстаграм более 3 млн подписчиков. Он там публикует весьма вызывающие вещи.
Смотрите также на OBOZREVATEL, как Тимати стал отцом во второй раз.
Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!