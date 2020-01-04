Тиллю Линдеманну – 57: как выглядел в молодости тайный любовник Лободы

Вокалист и автор текстов культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн 4 января отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 57 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как артист выглядел в молодости, и напомнить, как начался его предполагаемый роман с украинской певицей Светланой Лободой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

фото: wikipedia.org

Тилль (Дитрих) Линдеманн вырос в деревне Вендиш-Рамбоу, федеральная земля Мекленбург-Форпоммерн (бывшая ГДР). Отец будущего певца Вернер Линдеманн был известным в стране детским поэтом, мать, Бригитта, рисовала картины и писала книги.

У Тилля также есть сестра, которая младше его на пять лет. Примечательно, что отец Линдеманна собрал богатую библиотеку и с ранних лет мальчик познакомился с произведениями Михаила Шолохова, Льва Толстого и Чингиза Айтматова. А мама будущего музыканта любила песни Владимира Высоцкого.

Тилль Линдеманн в детстве и молодости фото: 24smi.org

По воспоминаниям лидера Rammstein, у него были сложные отношения с отцом. Одна из ссор отца и 19-летнего сына подробно описана в книге Вернера Линдеманна "Майк Олдфилд в кресле-качалке". Правда, имя сына было заменено на "Тима".

Когда Тиллю было 12 лет, его родители развелись и мать вышла замуж во второй раз – за гражданина США. Отец будущего музыканта умер в 1993 году из-за алкогольного отравления.

Проведя половину детства в деревне, Тилль освоил типично сельские специальности плотника и корзинщика. С юных лет он увлекался спортом, занимался плаванием: в 1978 году был членом сборной ГДР на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Он должен был выступать на Олимпиаде ’80 в Москве, но это ему не удалось. Поводом стало то, что он без разрешения покинул отель во время чемпионата Европы по плаванию в Риме. Из-за травмы мышц живота во время тренировки Линдеманн окончательно ушел из плавания.

фото: 24smi.org

После смерти отца Линдеманна друг Тилля Рихард Круспе предложил ему петь в новой группе, которую давно мечтал создать. Сам Тилль тогда очень удивился такой просьбе, поскольку никогда не отмечал у себя особых вокальных способностей. Но Рихард заявил, что часто слышал, как Линдеманн поет и играет на музыкальных инструментах, и что из него выйдет отличный вокалист. Так Тилль стал фронтменом созданной в 1994 году в Берлине группы Rammstein. До этого он играл на ударных в панк-рок-группе First Arsch и приглашался в коллектив Feeling B.

Отметим, вокалист не только является автором песен группы Rammstein, но и выпустил сборники своих стихов: "Messer" ("Нож") (2002 год) и "In stillen Nächten" ("В тихой ночи") (2013 год).

Кроме того, Тилль Линдеманн с 1998 по 2011 годы снимался в кино, как в эпизодических ролях, так и в полноценных фильмах-биографиях, где играет самого себя: "Rammstein: Paris!" (2016), "Live aus Berlin" (1998). В 2003-м артист сыграл несмышленого злодея в детском фильме "Пингвин Амундсен", а в 2004 году снялся в эпизодической роли защитника животных в готичном фильме "Винсент".

Тилль Линдеманн в фильме "Пингвин Амундсен"

О личной жизни музыканта известно, что он был дважды женат и дважды разведен, у него от обоих браков по дочери: Неле и Мария-Луиза. Также с 2011 по 2015 год музыкант встречался с моделью Софией Томаллой. В 2007 году старшая дочь, Неле, родила артисту внука, Фрица Фиделя.

В 2017 году пошли слухе о романе Тилля Линдеманна с украинской певицей Светланой Лободой. Их знакомство состоялось на международном фестивале "Жара" в Баку. Светлана и Тилль уделяли друг другу особое внимание. А позже сама певица посвятила Линдеманну несколько трогательных постов в Инстаграм.

фото: "Вокруг ТВ"

фото: "Вокруг ТВ"

Так, к примеру 4 января 2019 года, в прошлый день рождения Линдеманна, Лобода опубликовала фото с музыкантом, подписав его: "С днем рождения, мой лучший в мире доктор".

instagram.com/lobodaofficial

24 мая 2018 года в Лос-Анджелесе в клинике Седарс-Синай у Светланы Лободы родилась дочка, которую она назвала Тильдой. И хотя имя отца ребенка певица не раскрывает, по слухам, это именно Тилль Линдеманн. Летом того же года музыкант неофициально прибыл в Киев, при этом не сообщив репортерам о цели своего визита.

instagram.com/lobodaofficial

К тому же недавно Лобода снялась в клипе у Линдеманна, где он ее, согласно сюжету, попытался изнасиловать.

Кроме того, в октябре 2019-го Тилль Линдеманн присутствовал на дне рождения Светланы Лободы.

instagram.com/lobodaofficial

А в ноябре 2019 года бывшая русская любовница Линдеманна, которая четыре года встречалась с Тиллем, сопровождая его на гастролях, рассказала, как Светлана Лобода увела у нее певца.

"На том фестивале мы были вместе. После того, как он увидел Лободу, показалось, что сошел с ума. Мне было очевидно, что между ними искра, как и всем окружающим. Но тушить ее я уже и не собиралась. Не хочу уподобляться нашим знаменитостям и сочинять, что "Лобода увела у меня любимого" или что-то такое. Мне это совсем не надо. Просто к тому моменту я, честно говоря, устала от такого образа жизни. Так все само собой и закончилось", – рассказала она.

Сам Тилль так прокомментировал ситуацию журналу "ЖАРА Magazine": "О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите". А Светлана в интервью Ксении Собчак рассказала: "Я не в рабстве, я в любви. Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой, и тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, у которого нашумевший роман со Светланой Лободой и общий с ней ребенок, изменил ей.

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