Обливали водой и пинали: Тилля Линдеманна жестоко избили. Видео

Немецкий певец, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню Ach so gern. Так, в некоторых сценах показали, как звезду жестко избивают.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Линдеманна. По сюжету клипа, герой Тилля сидит в тюрьме за многократное изнасилование женщин. Он вспоминает откровенные сцены со своими жертвами, пока его обливают водой и пинают (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что за сутки клип собрал почти 77 тысяч просмотров. Однако возможность его комментировать отключена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна Frau&Mann. По сюжету персонаж певца попытался изнасиловать героиню Лободы. Этот клип вызвал скандал в сети.

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