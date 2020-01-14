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14 января • обновлено в 13:31
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Обливали водой и пинали: Тилля Линдеманна жестоко избили. Видео

1.7т
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Немецкий певец, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню Ach so gern. Так, в некоторых сценах показали, как звезду жестко избивают.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале Линдеманна. По сюжету клипа, герой Тилля сидит в тюрьме за многократное изнасилование женщин. Он вспоминает откровенные сцены со своими жертвами, пока его обливают водой и пинают (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Обливали водой и пинали: Тилля Линдеманна жестоко избили. Видео
Обливали водой и пинали: Тилля Линдеманна жестоко избили. Видео
Обливали водой и пинали: Тилля Линдеманна жестоко избили. Видео
Новости
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Отметим, что за сутки клип собрал почти 77 тысяч просмотров. Однако возможность его комментировать отключена.

Обливали водой и пинали: Тилля Линдеманна жестоко избили. Видео
Обливали водой и пинали: Тилля Линдеманна жестоко избили. Видео
Обливали водой и пинали: Тилля Линдеманна жестоко избили. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Светлана Лобода снялась в клипе Тилля Линдеманна Frau&Mann. По сюжету персонаж певца попытался изнасиловать героиню Лободы. Этот клип вызвал скандал в сети.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Тилль Линдеманн
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