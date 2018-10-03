"Тихий сеанс": Логунова и Луценко поделились секретами воспитания детей

В премьерном кинотеатре "Оскар" в режиме "тихих сеансов" прошел уже пятый "Кинобранч", ставший рекордным по количеству собравшихся молодых мам с малышами. Информационным партнером события по традиции стал медиахолдинг OBOZREVATEL.

Вместе с Полиной Логуновой говорили о поиске гармонии в молодой семье о ментальном развитии детей, вопросах здоровья, правильного питания и многом другом.

Специальный гость – Анита Луценко ("Танці з зірками", "Зважені та щасливі"), рассказала о своем идеальном балансе в работе и воспитании дочери, как не применять радикальные методы в воспитании и какой вид спорта выбрать для своего ребенка. "Холостяк-7" Дмитрий Черкассов, – первый мужчина-спикер на Кинобранче, представил свое мужское мнение о построении отношений в молодой семье. Директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 медиа, партнер издательского дома #Книголав Светлана Павелецкая рассказывала о том, как книги становятся не только тренажером для мозга, который позволяет развивать фантазию, но и мостиком для проведения бесценного времени вместе с детьми в эпоху гаджетов.

"Каждый наш Кинобранч в Оскаре мы подбираем все больше и больше интересных спикеров, чтобы давать реально важную и нужную информацию, советы, кейсы, вдохновлять молодых мам быть сильными и успешными, быть лучшей версией себя в гармонии со своими детьми" - рассказала маркетинг директор сети кинотеатров "Оскар" Александра Новикова.

Благодаря партнерам Кинобранча "Данон Україна", ювелирному дому "Kimberli", магазину детской одежды "Choupette", стоматолоческой клинике "Medissa Kids", INTERTOP, издательству #Книголав, кинодистрибьютору "Kinomania", компании "Family Socks" и фитнес клубу "Sky Fitness" праздник получился невероятно ярким и насыщенным.