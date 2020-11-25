The Weeknd обвинил организаторов "Грэмми-2021" в коррупции: что произошло

Популярный американский рэпер The Weeknd непопал ни в одну из номинаций на премию "Грэмми-2021" и обвинил ее организаторов в коррупции.

Свою претензию он выразил на личной странице в Instagram. Отметим, что в 2020 году артист выпустил очень успешный альбом – After Hours и песню Blinding Lights, которая в августе установила рекорд, продержавшись в пятерке чарта Billboard. Однако, несмотря на это, The Weeknd не получил шанс бороться за престижную награду "Грэмми".

"Грэмми остается коррумпированной. Вы задолжали прозрачность мне, моим фанатам и всей индустрии", – написал рэпер.

The Weeknd people.com

По информации TMZ, причиной такого поступка стал тот факт, что рэпер хотел выступить одновременно на Суперкубке и премии "Грэмми", а организаторы хотели получить эксклюзивный контент от The Weeknd. Так как они не достигли своей цели – обиделись на рэпера и "забыли" о нем, не дав ему ни одной номинации.

Глава "Грэмми" Харви Мейсон-младший уже ответил The Weeknd в официальном заявлении.

"Мы понимаем, что The Weeknd разочарован. Я тоже удивлен и сочувствую ему. В этом году у него вышла отличная музыка. К сожалению, в этом году номинантов меньше, чем артистов, которые заслуживают номинацию. Голосование во всех категориях закончилось задолго до объявления, что он выступит на Суперкубке", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на 63-ю премию "Грэмми". Церемония вручения наград состоится 31 января 2021 года в Лос-Анджелесе.