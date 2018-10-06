Украинцы - очень гордые люди, они гордятся тем, кто они есть - лидер The Rasmus

Встреча с лидером The Rasmus Лаури Юлоненом состоялась в мрачноватой, но уютной, как и альбомы группы, подсобке мюнхенского клуба. В европейском туре The Rasmus каким-то странным образом не оказалось Украины, хотя в этом году они проездом побывали у нас на летнем фестивале FAINE MISTO. Может именно поэтому OBOZREVATEL оказался единственным, кому в Мюнхене дали доступ к учасникам, пока остальные СМИ довольствовались съемкой первых трех песен группы.

Лаури пришел немного сонным, так как в последние дни график выступлений был довольно напряженным, и музыкант прилег отдохнуть перед концертом. Тяжела и неказиста жизнь народного артиста, как говорится. Потому для раскачки - вопрос из разряда "за жизнь".

- Итак, Лаури. Поскольку мы в Мюнхене сейчас, то самый важный вопрос, конечно: побывал ли ты уже на Октоберфесте?

- Ну... Нет. И вообще никогда не был, если по-серьезному. Сегодня я пошел побегать и пробегал как раз сквозь поля Октоберфеста.

Автор фото - Лиса Павлова

- Как у тебя вообще это получилось-то?

- Я следовал карте - хотел посмотреть на городские замки, и приложение проложило путь как раз через Октоберфест. И вся эта толпа там потребляла Wurst & Bier (снем. сосиски и пиво. - Ред.).

- Но тебе эти все фестивали нравятся, или не очень? Толпа, сосиски, пиво?

- Так я же не был там, на настоящем Октоберфесте. Вот в Финляндии мы делали нечто похожее с друзьями, такая себе вечеринка - мы пытались сымитировать нечто подобное. Но это, конечно, не то.

- До следующего концерта - в Чехии - два дня. Как раз на изучение фестиваля?

- Нет. Мы будем в Чехии эти дни. Я уже, конечно, подумал о том, что было бы намного лучше остаться тут. Но вот если бы мне кто-то хотя бы вчера сказал, что стоит остаться тут и посмотреть на Октоберфест... Но нашему водителю тоже нужно отдыхать, так что в общем, в этот раз с фестом не сложилось.

- Ок, тогда давай ближе к делу. Ваш последний альбом Dark Matters довольно мрачный, впрочем, как и все ваши альбомы в той или иной степени. Но в этот раз, как мне показалось, ты этим альбомом закрываешь какие-то свои гештальты. Ну знаешь, развод, тема детей... Или это просто мои интерпретации?

Одна из песен альбома, которая уже набрала полтора миллиона просмотров на YouTube

- Вау, интересно.. В некотором смысле ты права. Действительно, до написания альбома и за эти пять лет (группа пребывала в затишье. - Ред.) было много болезненных событий, через которые мне пришлось пройти. Так что в этом смысле он помог мне поставить точку на определенных вещах, пережить их. Своего рода дневник, что ли.

- Я насчитала как минимум три трека о детях, о детской фантазии, о страхах...

- Да, у меня же двое детей. У всех в группе есть дети. И вот когда у тебя появляются дети - ты вещи уже начинаешь видеть иначе. И мне это на самом деле нравится. Потому что с детьми ты как-то теряешь связь с реальностью. Нет никакого стресса, тебе хорошо. Например, как играть со щенком (улыбается).

Общение с детьми очень расслабляет, приносит много радости. И вообще, я по-настоящему завидую тому, как дети используют свое воображение и могут быть такими.. не запаривающимися что ли, не стрессовыми. Так много веселья - быть ребенком! (смеется) Интересно, как они видят мир, совсем иначе чем ты.. Так что, вероятно, поэтому я иногда тоже смотрю на вещи с этой перспективы.

- Ого, спасибо за честный ответ. Ваш тур уже к концу подходит, верно?

- Да, мы в туре уже около года. Первая часть тура была по миру, довольно интенсивная. Сейчас уже больше европейская часть, более уютная, спокойная.

- А что дальше?

- Ну вот как раз в этой второй части у меня немного больше времени и сил на написание песен, я постоянно что-то записываю для себя. Ну, если не бегаю, конечно (смеется).

Вот пару недель тому вышел новый трек Holy Grail, так что да, мы работаем над новым материалом. Эта песня - такая вот себе песня, что вышла прямо в туре, вполне естественно, без напряжения. Написал ее буквально за пару часов. Было все расслабленно, я подумал: а давайте ее запишем, выпустим, почему нет. Ну и двинемся дальше к следующему материалу. Постараюсь в будущем уже больше сконцентрироваться над альбомом, быть более продуктивным.

- То есть никто не дождется от вас распада, да? :) Когда HIM в прошлом году закончили карьеру как группа, фаны немного побаивались, что и вы туда же. Как-никак, пять лет от вас не было новостей...

- Ой, нет. Пока точно нет. Правда в том, что вот именно сейчас нам друг с другом так комфортно, как никогда. И вообще, и в качестве группы. Может, это и не самое удачливое время для нас в плане успеха, но при этом мы научились больше ценить вещи, которые нас объединяют. Наслаждаться этими вещами больше, чем раньше.

Понимаешь, ведь я мог бы заниматься многими разными другими работами. Да я и занимался тоже разными вещами. Ну, например, моя архитектурная компания (в 2016 году Лаури основал свою архитектурную компанию Alvardag. - Ред). И мне нравится эта работа, но она при этом очень тяжелая. И, по сути, все одно и то же каждый день... Офис, люди работают в этом офисе и время от времени я тоже туда хожу.. Но это совсем не то, что быть артистом. Вот музыкант - это полноценно то, что мне нравится.

- Ну а быть музыкантом разве не может наскучить? Петь одни и те же песни всю дорогу, выходить снова и снова на сцену...

- Песни и правда одни и те же. Но забавно, как год за годом их все равно очень приятно играть снова и снова. Вот сейчас мы играем долгое время едва ли не каждый вечер почти одни и те же песни. Ну, разве что немного меняется последовательность или пара песен сюда-туда. Но в основном это один и тот же репертуар. Но, знаешь, если бы мы играли перед пустым залом и не было бы никакой отдачи от публики... Ну тогда и не было бы смысла играть все эти песни.

А так мы исполняем много довольно старых треков, например, периода Dead Letters - и в этом есть своя ностальгическая нотка в публике. В этот самый момент ты понимаешь: "Вааау, это же как раз потому я всем этим и занимаюсь"...

Нам очень нравится эта тур-жизнь. Да и потом, жизнь музыканта это как разные главы: турне, запись, написание материала. Это и делает жизнь интересной — каждый день другой, не такой как предыдущий. Особенно во время тура.

Даже не смотря на то, что сетлист может быть одинаковым, я всегда выхожу в город. То ли на пробежку, то ли просто прогуляться, посмотреть на людей и выпить кофе - чтобы почувствовать где я нахожусь, прочувствовать атмосферу. И получить впечатления от города. Так что когда я выхожу на сцену - я всегда точно знаю где я нахожусь (смеется). Многие же музыканты просто остаются в автобусе или в отеле и выходят оттуда за пять минут до выступления. Когда до такого доходит - думаю, пора сваливать, потому что суть в том, чтобы наслаждаться тем, что ты делаешь.

- А что насчет фанов, как ты заметил, они больше моего поколения или подоспел новый "молодняк"?

- А тебе сколько?

- 30.

- (пауза. - Ред.) Ну да, публика стала несколько старше по сравнению с теми временами, когда мы стали активно выступать. В Германии, например. Это были тинейджеры, которые покупали журналы (улыбается). Здесь аудитория несколько старше, чем в остальных странах. Я бы сказал, от 25 до 35 лет примерно. А вот в таких странах славянских, в Латинской Америке - там помоложе ребята. Но все ж зависит от того, какие медиа нами интересуются, где берут интервью - по соответствующим медиа нас узнают соответствующие люди.

- А что помнишь про Украину? Есть вообще какие-то ощущения разницы, что вот это - украинская публика?

- Да, мы были много раз в Украине, уже и не помню сколько. Мне кажется, я чувствую какие-то такие особые вибрации у вас. Украинцы - очень гордые люди, они гордятся тем, кто они есть. И это прямо чувствуется. И мне это очень нравится.

Вот помню, как мы несколько раз выступали в красивом месте на берегу (имеет в виду, очевидно, Одессу. - Ред.). И как-то у нас там было пять дней свободных, да еще и пятизвездочный отель - все были просто мега счастливы! Это было просто потрясающее время.. ( мечтательно улыбается ). Да, у меня определенно очень приятные воспоминания о том времени и украинцах. Я даже думаю, что тут есть парочка людей из Украины, потому что в этом туре у нас, почему-то пока нет выступлений в твоей стране. Буквально на днях обсуждали это. Надеюсь, весной появимся у вас, но пока не могу обещать. Пока вот только летом мы были на фестивале у вас.

- Слушай, ну конечно. У тебя же новая семья сейчас и малыш (в декабре 2017 года у Лаури родился второй сын. - Ред.). Сложно, наверное, когда у тебя совсем новый ребенок, а ты так далеко, в туре?

- Да, с одной стороны тяжело, а с другой.. Точно так же тяжело и за малышом смотреть (смеется). Это много работы! Я ж не все время в туре, пару месяцев я пробыл с семьей, позанимался с малышом. Понимаешь, это для музыканта тоже не дело - постоянно менять подгузники - из этого музыки не напишешь.

- Ну, там уже другая музыка будет...

- Вот может, колыбельные, ага (смеется). С другой стороны, это тоже хорошая почва для новой лирики, можно почувствовать одиночество и тоску по семье в песнях, например.

Мне кажется, для того, чтоб написать текст, музыку, вообще иметь силы для этого - нужно быть прямо тут, с людьми, чувствовать энергию публики.. Когда я вижу фанов, я понимаю: ух, вот же они! Знаешь, как в сауне: капаешь воду - и все такое пшшшшш!

- Ага, а потом в снег! Ну а что там с соло-карьерой? (в 2011 Лаури выпустил свой пока что единственный альбом New World. - Ред.).

- Уф, не знаю пока. Я вообще-то закончил материал для второго альбома, но так и не выпустил. Это ж всегда был такой больше бисайд проект для удовольствия, for fun. Пока что нет планов его выпускать, хочу сосредоточиться именно на делах группы сейчас. Возможности, они же ограничены. Все это вопрос времени, а больше даже фокуса. Если распыляться сразу на многие вещи - не думаю, что выйдет что-то дельное из этого.

- Пора тебя отпускать, видимо.. Уже и менеджер подбирается. Может, есть какой-то вопрос, который еще тебе не задавали, но ты бы хотел на него ответить?

- (хихикает) Ой, даже не знаю. Расскажи о своих татуировках?