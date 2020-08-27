The Hardkiss и MONATIK вызвали восторг сети клипом на украиноязычную песню. Видео

Популярная рок-группа The Hardkiss и мультиартист MONATIK презентовали совместную украиноязычную композицию "Кобра" и клип на нее.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале The Hardkiss. Отметим, что в клипе солистка коллектива Юлия Санина исполняет песню в роскошном доме в то время, как MONATIK прогуливается по улице. В финале клипа они встречаются и продолжают петь композицию на фоне луны (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

The Hardkiss и MONATIK презентовали клип на украиноязычную песню "Кобра"

Автором текста песни выступила Юлия Санина, музыку она написала вместе со своим мужем, музыкантом и креативным продюсером группы Валерием Бебко. Он также выступил режиссером клипа.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от совместной работы группы The Hardkiss и MONATIK`а.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская группа "Океан Ельзи" после длительного перерыва выпустила клип на новую песню "Коли ми станем собою".