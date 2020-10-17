The Beatles впервые выступили на ТВ 58 лет назад: как изменились участники легендарной группы

17 октября 1962 года состоялось первое выступление британской группы The Beatles на телевидении. Их концерт в Манчестере (Англия), который сняла телекомпания Granada Television, показали в программе People and Places.

Это событие сделало настоящий прорыв в творчестве легендарной четверки. После этого у музыкантов начались трансляции по всей стране, их приглашали в самые популярные программы. Поэтому OBOZREVATEL предлагает узнать, как за 58 лет изменились участники рок-группы (фото смотрите ниже).

The Beatles во время одного из концертов. nacion.ru

The Beatles основали в 1960 году в Ливерпуле четверка музыкантов: Ринго Старр, Пол Маккартни, Джон Леннон и Джордж Харрисон. До 1962 года группа была "широко известна в узких кругах", но после выступления на ТВ музыканты дали старт глобальному явлению – битломании. На концертах иногда стоял такой шум, что музыканты не слышали самих себя.

Группа оказала огромное влияние на рок-музыку. Специалисты признают, что это одна из самых успешных музыкальных групп двадцатого века.

Как выглядели музыканты после распада рок-группы The Beatles: смотреть фото

Ринго Старр в молодости и сейчас.

Пол Маккартни в молодости и сейчас.

Джона Леннона убили в 1980 году.

Джордж Харрисон умер в 2001 году. Он долгое время боролся с онкозаболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший участник The Beatles Пол Маккартни признался, что причиной распада стала ссора в коллективе.