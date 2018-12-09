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СпортLady

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''Теряет индивидуальность'': Каменских разочаровала фанатов внешним видом

1.7тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая 1 декабря была признана лучшей певицей года, вызвала ажиотаж в сети откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, который был сделан на съемках шоу Х-фактор.

''Теряет индивидуальность'': Каменских разочаровала фанатов внешним видом

glavred.info

Пользователи сети отметили, что она выглядит слишком откровенно. Кроме того, певицу упрекнули в том, что она "потеряла свою индивидуальность".

''Теряет индивидуальность'': Каменских разочаровала фанатов внешним видом
''Теряет индивидуальность'': Каменских разочаровала фанатов внешним видом
''Теряет индивидуальность'': Каменских разочаровала фанатов внешним видом
''Теряет индивидуальность'': Каменских разочаровала фанатов внешним видом
''Теряет индивидуальность'': Каменских разочаровала фанатов внешним видом

Как ранее писал OBOZREVATEL, Каменских опубликовала порцию фото с выступления на M1 Music Awards 2018, на которых она запечатлена в фиолетовом боди, высоких ботфортах и в шубе. Пользователи раскритиковали певицу за откровенный наряд, заявив, что это "перебор".

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