"Теперь невеста?" В сети заговорили о свадьбе Лорак с молодым любовником

В сети заговорили о том, что украинская певица Ани Лорак выходит замуж за своего возлюбленного, 27-летнего саундпродюсера Black Star Егора Глеба.

К такому выводу пришли поклонники, увидев новую фотографию 41-летней певицы, которой она поделилась на своей странице в Instagram.

Ани Лорак и Егор Глеб

Так, снимок был сделан в Калифорнии, где Лорак сейчас отдыхает с Егором. На фото артистка сфотографирована в полный рост.

Однако поклонники обратили внимание на кольцо на безымянном пальце правой руки. Фанаты предполагают, что Егор Глеб сделал предложение певице.

"Кому-то предложение сделали?", "Вы теперь невеста?", – интересуются в сети.

Впрочем, сама Лорак пока что на вопросы фанатов не отвечает.

Ани Лорак и Егор Глеб Instagram @anilorak

Ани Лорак и Егор Глеб Instagram @anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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