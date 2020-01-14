"Теперь невеста?" В сети заговорили о свадьбе Лорак с молодым любовником

В сети заговорили о том, что украинская певица Ани Лорак выходит замуж за своего возлюбленного, 27-летнего саундпродюсера Black Star Егора Глеба.
К такому выводу пришли поклонники, увидев новую фотографию 41-летней певицы, которой она поделилась на своей странице в Instagram.
Ани Лорак и Егор Глеб
Так, снимок был сделан в Калифорнии, где Лорак сейчас отдыхает с Егором. На фото артистка сфотографирована в полный рост.
Однако поклонники обратили внимание на кольцо на безымянном пальце правой руки. Фанаты предполагают, что Егор Глеб сделал предложение певице.
"Кому-то предложение сделали?", "Вы теперь невеста?", – интересуются в сети.
Впрочем, сама Лорак пока что на вопросы фанатов не отвечает.
Ани Лорак и Егор Глеб
Instagram @anilorak
Ани Лорак и Егор Глеб
Instagram @anilorak
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.
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