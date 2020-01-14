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14 января • обновлено в 10:49
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"Теперь невеста?" В сети заговорили о свадьбе Лорак с молодым любовником

1.3т
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В сети заговорили о том, что украинская певица Ани Лорак выходит замуж за своего возлюбленного, 27-летнего саундпродюсера Black Star Егора Глеба.

К такому выводу пришли поклонники, увидев новую фотографию 41-летней певицы, которой она поделилась на своей странице в Instagram.

Ани Лорак и Егор Глеб

Ани Лорак и Егор Глеб

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Так, снимок был сделан в Калифорнии, где Лорак сейчас отдыхает с Егором. На фото артистка сфотографирована в полный рост.

Однако поклонники обратили внимание на кольцо на безымянном пальце правой руки. Фанаты предполагают, что Егор Глеб сделал предложение певице.

"Кому-то предложение сделали?", "Вы теперь невеста?", интересуются в сети.

"Теперь невеста?" В сети заговорили о свадьбе Лорак с молодым любовником
"Теперь невеста?" В сети заговорили о свадьбе Лорак с молодым любовником

Впрочем, сама Лорак пока что на вопросы фанатов не отвечает.

Ани Лорак и Егор Глеб

Ани Лорак и Егор Глеб

Instagram @anilorak

Ани Лорак и Егор Глеб

Ани Лорак и Егор Глеб

Instagram @anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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