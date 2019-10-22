"Теперь не в "ж*пе мира": Бузова похвасталась элитной покупкой за 120 млн

Скандальная российская певица Ольга Бузова обзавелась квартирой в элитном жилом комплексе на западе Москвы за 120 млн рублей (47 млн грн).
Изначально информация появилась в СМИ, после чего артистка решила лично подтвердить на своей странице в Instagram новость о дорогой покупке.
"Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке. Но СМИ вчера это уже сделали за меня, да и я поняла, что больше не хочу держать это в себе. Хочется вам все уже рассказать и показать. Я наконец-то купила свою квартиру в Москве", – написала певица.
По ее словам, она долго к этому шла. А поисками нового жилья, купленного за собственные сбережения, Бузова занималась несколько месяцев, сменив несколько риелторов.
Ольга Бузова купила квартиру
instagram/buzova86
"Просто потому что они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса. Оказывается, я капризная. Но все это позади! Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается. Ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт. Мне кажется, я буду лично все контролировать, и вообще, перестану спать", – поделилась певица.
Она попросила поклонников поделиться информацией о подрядчиках и компаниях, которые помогут ей сделать правильный ремонт, а также рассказать, чего стоит опасаться и с каких шагов начать.
Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке....😇 Но СМИ вчера это уже сделали за меня, да и я поняла, что больше не хочу держать это в себе 😁😊 Хочется вам все уже рассказать и показать 🥰 Да, да, да 🤞🏻 я наконец-то купила свою квартиру в Москве 🏠🤪🥳 О Боже! 🙏🏻 Как это ценно, и как я долго к этому шла 💰💰💰 Свое сокровище, в котором я буду жить, любить и оставаться счастливой я искала несколько месяцев, и сменила несколько риелторов 😡🤬Просто потому, что они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса… 😰Оказывается я капризная 👸🏻🤔🤗🤣Но все это позади! Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается🤦🏻♀️ ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт 🔧⛏Мне кажется, я буду лично все контролировать, и вообще, перестану спать 😏 Но все по порядку – я к вам за советом🙏🏻 Накидайте мне агентства, компании или каких-то подрядчиков, которые смогут мне помочь начать все правильно 🤯🧐 А также пишите чего мне опасаться и бояться? 🤯😳 И вообще, с чего начинать? Куда идти 😂😂😂
Как сообщал OBOZREVATEL, несколько месяцев назад скандальная журналистка Ксения Собчак разгромила жилье Бузовой, заявив, что певица "живет в ж*пе города". Позже в СМИ появилась информация, будто артистка приобрела новую квартиру.
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