"Теперь не в "ж*пе мира": Бузова похвасталась элитной покупкой за 120 млн

Скандальная российская певица Ольга Бузова обзавелась квартирой в элитном жилом комплексе на западе Москвы за 120 млн рублей (47 млн грн).

Изначально информация появилась в СМИ, после чего артистка решила лично подтвердить на своей странице в Instagram новость о дорогой покупке.

"Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке. Но СМИ вчера это уже сделали за меня, да и я поняла, что больше не хочу держать это в себе. Хочется вам все уже рассказать и показать. Я наконец-то купила свою квартиру в Москве", – написала певица.

По ее словам, она долго к этому шла. А поисками нового жилья, купленного за собственные сбережения, Бузова занималась несколько месяцев, сменив несколько риелторов.

Ольга Бузова купила квартиру instagram/buzova86

"Просто потому что они никак не могли услышать мои требования, касающиеся квартиры и жилого комплекса. Оказывается, я капризная. Но все это позади! Дело осталось за малым, хотя мои друзья говорят, что все самое сложное у меня только начинается. Ведь нужно сделать план, а затем начать ремонт. Мне кажется, я буду лично все контролировать, и вообще, перестану спать", – поделилась певица.

Она попросила поклонников поделиться информацией о подрядчиках и компаниях, которые помогут ей сделать правильный ремонт, а также рассказать, чего стоит опасаться и с каких шагов начать.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько месяцев назад скандальная журналистка Ксения Собчак разгромила жилье Бузовой, заявив, что певица "живет в ж*пе города". Позже в СМИ появилась информация, будто артистка приобрела новую квартиру.

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