"Температура – 41 градус": Полякова призналась, что они с дочерью болели коронавирусом

Популярная украинская певица Оля Полякова призналась, что переболела коронавирусом во время отдыха в Майами.

Об этом знаменитость рассказала во время прямого эфира с журналистом Дмитрием Гордоном. Ролик появился на официальном YouTube-канале Поляковой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Оля Полякова rbc.ua

Так, по словам певицы, сначала заболела ее младшая дочь Алиса. Затем заразилась коронавирусом и сама артистка. Как говорит звезда, у дочки была температура 41 градус.

"Сначала Алиса заболела. 41 градус температура была. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели", – вспоминает Полякова.

Алиса Полякова Instagram @polyakovamusic

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15-летняя дочь украинской певицы Ольги Поляковой Маша опубликовала фото, на котором у нее из носа текла кровь, и нарвалась на критику в сети.