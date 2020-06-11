Темникову заподозрили в беременности. Фото
Российская певица Елена Темникова поделилась кадрами из новой фотосесси, из-за которой ее заподозрили в беременности.
Фото в платье свободного кроя она выложила в Instagram, чем заинтриговала поклонников.
Звезда, которая обычно предпочитает спортивный стиль, позировала перед пользователями сети в нежном образе. Некоторые из них обратили внимание на то, что такое платье скрывает живот Елены.
Читатели фотоблога Темниковой заподозрили звезду во второй беременности.
"А мне одной кажется?", "Лена, вы беременны?" – спрашивают под фото читатели.
Отметим, у Лены Темниковой подрастает дочь Саша, которой пять лет. Певица родила девочку от Дмитрия Сергеева, за которого вышла замуж в 2014 году. Это уже второй брак звезды.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Темникова намекнула на домогательства со стороны Фадеева.