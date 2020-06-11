Темникову заподозрили в беременности. Фото

Российская певица Елена Темникова поделилась кадрами из новой фотосесси, из-за которой ее заподозрили в беременности.

Фото в платье свободного кроя она выложила в Instagram, чем заинтриговала поклонников.

Звезда, которая обычно предпочитает спортивный стиль, позировала перед пользователями сети в нежном образе. Некоторые из них обратили внимание на то, что такое платье скрывает живот Елены.

Елена Темникова Instagram Лены Темниковой

Елена Темникова Instagram Лены Темниковой

Елена Темникова Instagram Лены Темниковой

Елена Темникова Instagram Лены Темниковой

Читатели фотоблога Темниковой заподозрили звезду во второй беременности.

"А мне одной кажется?", "Лена, вы беременны?" – спрашивают под фото читатели.

скриншоты из Instagram Лены Темниковой

скриншоты из Instagram Лены Темниковой

Отметим, у Лены Темниковой подрастает дочь Саша, которой пять лет. Певица родила девочку от Дмитрия Сергеева, за которого вышла замуж в 2014 году. Это уже второй брак звезды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Темникова намекнула на домогательства со стороны Фадеева.

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