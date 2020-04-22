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22 апреля • обновлено в 10:36
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Темникова намекнула на домогательства со стороны Фадеева

1.7т
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Российская певица и экс-солистка группы Serebro Елена Темникова намекнула на домогательства со стороны популярного продюсера Максима Фадеева.

В частности, об этом пишет издание Starhit.

Елена Темникова

Елена Темникова

Instagram @lenatemnikovaofficial

Так, сообщается, что во время эфира с телеведущей Тиной Канделаки артистки заговорили на тему домогательств. Сначала историей из личного опыта поделилась Канделаки. Она призналась, что ей поступали подобные предложения. Затем Тина поинтересовалась у Темниковой, сталкивалась ли она с подобным. На что певица ответила:

"То же самое. Предлагали".

Максим Фадеев

Максим Фадеев

rg.ru

Так, издание предполагает, что в данной ситуации Темникова намекнула именно на неудачный опыт работы с Максимом Фадеевым. Ведь, сообщается, что после ухода из группы Serebro между певицей и продюсером случился громкий скандал.

Елена Темникова

Елена Темникова

Instagram @lenatemnikovaofficial

Кроме того, как пишет издание, Елена посоветовала начинающим артисткам отвергать настойчивых продюсеров, которые пытаются затащить их в постель, а также внимательно читать условия контрактов.

"Очень важно при подписании контрактов задумываться, как вы будете расставаться с продюсером. Это очень тонкий и неприятный момент", цитирует издание слова певицы.

Елена Темникова

Елена Темникова

Instagram @lenatemnikovaofficial

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение забрать сценическое имя "Глюкоза" у певицы Наталии Ионовой-Чистяковой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Максим Фадеев
Место
Россия
Тег
Новости России
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Забралов Ник
Забралов Ник
кому це потрібно в Україні? хто це суне останнім часом із-за парєбріка? ватня завелася на обозі..
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