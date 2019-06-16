Телеведущий Комаров женился на "Мисс Украина": первые фото и видео со свадьбы

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал подробности о свадьбе с моделью, владелицей титула "Мисс Украина-2016" Александрой Кучеренко из Днепра.

В эфире программы "Світське життя" на канале "1+1" молодая семья поделилась информацией о том, как развивались их отношения (чтобы посмотреть фото и видео со свадьбы, проскролльте до конца страницы).

Комаров долго скрывал от публики, что встречается с Кучеренко, с которой они вместе участвовали в проекте "Танці з зірками". Ведущая программы Катерина Осадчая напомнила, что Дмитрия считали одним из наиболее желанных холостяков Украины.

Кучеренко и Комаров поженились Instagram@aakucherenko

По словам ведущего, отношения начали зарождаться после того, как он был судьей на конкурсе красоты, в котором победила Кучеренко. Они встречались на презентации и светских мероприятиях, но тогда между Кучеренко и Комаровым были только проблески симпатии. Между началом романа и официальной регистрацией брака прошло больше двух лет.

Александра Кучеренко в фате Кадр из видео

"Я занимаюсь полетами. У меня масса друзей пилотов приехали в вертолетный клуб. Я привез Сашу. Она увидела вертолет и спросила: "Стой, что ты задумал. Я еще не летала на вертолете". Мы полетели красиво вдоль Лавры, Днепра, до Оболони. А потом это предложение было сделано. Мы понимаем друг друга без слов. Я просто достал кольцо, показал и спросил взглядом. Она ответила "да", – признался Комаров.

По его словам, в жене его привлекла не внешняя красота, а ум. "Самая возбуждающая часть — голова. Для меня содержание важнее формы", – пояснил он.

Свадьба Комарова и Кучеренко Кадр из видео

Молодожены после свадьбы Кадр из видео

Свадьба - Комаров и Кучеренко Instagram@komarovmir

В свою очередь, Александра рассказала, что они расписались в Киеве, а обвенчались в одном из храмов Иерусалима. На официальной церемонии бракосочетания не было никого. А уже в Израиле они отмечали в компании близких.

Видео: Как Комаров сделал предложение

Как сообщал OBOZREVATEL, известие о том, что Комаров женился, появилось 15 июня. Незадолго до этого он поделился личной историей о трагедии, которая произошла в Бразилии в январе 2019 года. В результате катастрофы вблизи города Брумадинью (штат Минас-Жерайс) по официальным данным погибли 217 человек, еще около сотни считалися пропавшими без вести.

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