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СпортLady

Телеведущего Дмитрия Шепелева экстренно госпитализировали

5.2тЧитать материал на украинском

Известного телеведущего, супруга покойной певицы Жанны Фриске, Дмитрия Шепелева экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы.

Мужчина поступил в отделение неврологии для обследования и провел в клинике всего сутки, передает Telegram-канал 112.

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Убедившись, что все анализы в норме, Шепелев покинул клинику.

Как сообщается, после смерти супруги телеведущий стал внимательнее относиться к своему здоровью и при даже незначительном недомогании он обращается к медикам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у гражданского мужа покойной певицы Жанны Фриске Дмитрия Шепелева произошли перемены в личной жизни. На днях телеведущего заметили на свидании с эффектной блондинкой. Романтичная встреча Дмитрия с таинственной незнакомкой прошла в столичном кафе.

Персоны
Дмитрий ШепелевЖанна Фриске
Место
РоссияМосква
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Franco Cynthia
Franco Cynthia
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>>>> WebJob33.COM
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