Телеведущего Дмитрия Шепелева экстренно госпитализировали

Известного телеведущего, супруга покойной певицы Жанны Фриске, Дмитрия Шепелева экстренно госпитализировали в одну из клиник Москвы.

Мужчина поступил в отделение неврологии для обследования и провел в клинике всего сутки, передает Telegram-канал 112.

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Убедившись, что все анализы в норме, Шепелев покинул клинику.

Как сообщается, после смерти супруги телеведущий стал внимательнее относиться к своему здоровью и при даже незначительном недомогании он обращается к медикам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у гражданского мужа покойной певицы Жанны Фриске Дмитрия Шепелева произошли перемены в личной жизни. На днях телеведущего заметили на свидании с эффектной блондинкой. Романтичная встреча Дмитрия с таинственной незнакомкой прошла в столичном кафе.