Телеведущая с инвалидностью стала "Жінкою України 2019": что о ней известно

Украинская телеведущая с инвалидностью Ульяна Пчелкина стала победительницей в номинации "Социальный вклад" на ежегодной премии журнала "Единственная" — "Жінка України 2019".

О мероприятии, которое состоялось 9 апреля в концертном комплексе Freedom Hall, рассказала ведущая Соломия Витвицкая на своей странице в Facebook.

"Поздравляю Ульяну Пчелкину с отличием! Ты "Женщина года" во всех смыслах. А мне, как эксперту номинации от журнала "Единственная", еще и особенно приятно, что в 2019 отметили именно твой "социальный вклад", – написала Витвицкая.

Ульяна Пчелкина Соломия Витвицкая / Facebook

Она пояснила, что 5 мая состоится по всему миру забег Wings for Life World Run, в котором также будет участвовать Пчелкина. А собранные средства пойдут на исследования и новые разработки для лечения травм спинного мозга.

"Мы с Группой Активной Реабилитации будем бежать в Киеве. Присоединяйтесь к нам, 5 мая в 14 часов на Трухановом острове", – добавила Витвицкая.

Ульяна Пчелкина viva

Ульяна Пчелкина 14 лет назад получила травму спинного мозга в грудном отделе. С тех пор она передвигается на инвалидной коляске. Однако телеведущую не сломила ужасная травма. Благодаря силе воли и решительности, она продолжила жить активной жизнью: участвовала в биатлоне, занималась пара-карате и даже бальными танцами.

Общественная деятельница стала первой чемпионкой мира по карате среди девушек на колясках. Более того, Пчелкина организовала лагеря активной реабилитации для людей с травмами спинного мозга.

В недавнем интервью изданию "Хочу" телеведущая рассказала, что ушла с карате, но активно продолжает заниматься фитнесом, чтобы быть в форме.

Ульяна Пчелкина hochu.ua

"Мои тренировки проходят с тренером, имеющей специальность и по реабилитации. Кроме обычных упражнений, она добавляет специфические — направленные на мышцы, в которых нарушены функции. Я занимаюсь три раза в неделю по полтора-два часа. Это тренировка на все тело с усилением на отдельные группы мышц, которые каждый раз просчитывает тренер. Я не погружаюсь глубоко в процесс, просто доверяюсь тренеру и получаю удовольствие и результаты", – призналась она.

Ульяна Пчелкина hochu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Пчелкина получила премию на IX Церемонии награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия".

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