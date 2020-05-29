Известная российская телеведущая и адвокат Катя Гордон резко высказалась в адрес звезд российского шоу-бизнеса из-за розыгрыша денег в Instagram.

На своей странице в Instagram Гордон опубликовала новый пост.

Катя Гордон goodhouse.ru

"Не буду тянуть – говорю как есть... Российский шоу-бизнес – это днище. Это прям дно, не меняющее текст, когда зарабатывает на вас. Рокеры, попсовикы, шоумены... Получают на карты деньги и говорят вам, как есть. Большинству из них плевать на суверенитет, поправки, цифровизацию, обязательное вакцинирование. Они жрут арбуз и говорят вам, как есть. Им плевать на вас. Не ведитесь. Сыкливые, продажные арбузники. И подпишитесь на них, а то они нелепо фоткаются, выполняя ТЗ с арбузами и постят одинаковый текст", – написала Гордон, перечислив всех звезд, которые приняли участие в розыгрыше.

В частности, среди тех артистов, кого перечислила звезда, были Ксения Бородина, Елена Темникова, Айза Анохина.

Известно, что, по условиям конкурса, звезды призывают пользователей подписываться на ряд профилей в соцсети. Затем между определенным количеством пользователей будут делить 700 тыс рублей.

Instagram @katyagordon

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