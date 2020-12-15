Телеведущая Канди рассказала о намерениях Меган Маркл выйти замуж за 'известного британца'

Популярная британская телеведущая Лиззи Канди рассказала, как подружилась с супругой принца Гарри Меган Маркл. Также она заявила, что герцогиня намеревалась найти себе парня – "известного британца".

Так, в сети появилось фото, на котором изображена Маркл, Канди и экс-супруга миллиардера Джона Кодуэлла Клэр. В 2016 году они вместе посетили одну из светских вечеринок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам телеведущей, в тот вечер рядом с ней сидела Маркл и сказала, что хочет сфотографироваться. Тогда девушка прилетела из Канады и хотела поскорее познакомиться со всеми.

"Это фото было сделано той ночью. Мы болтали о моей жизни, о ее. Она сказала, что хотела бы иметь знаменитого парня. Меган любила Британию, хотела там остаться, работать и встретить любовь", – рассказала Канди.

Она отметила, что тогда Маркл много говорила на популярные девчачьи темы и о мужчинах.

"С ней было так легко разговаривать. Очень забавная и немного озорная", – охарактеризовала герцогиню ведущая.

Канди добавила, что была поражена, узнав об отношениях Маркл и принца Гарри.

"Я помню, как подумала: "Вау! Детка, ты сорвала куш!", потому что она хотела найти именно такого парня", – подытожила знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меган Маркл впервые выступила публично после признания о потере ребенка.