Телеведущая и блогер Филонова баллотируется в мэры Киева: опубликован документ

Украинская телеведущая, блогерша и светская дива Елена Филонова баллотируется в мэры Киева.

Она была выдвинута на пост главы столицы от Киевской городской организации партии "Разом сила". Соответствующее постановление опубликовано на сайте КГГА.

Ранее Киевский горизбирком зарегистрировал на должность городского главы Андрея Пальчевского, Ирину Верещук, Михаила Поживанова, Виталия Кличко, Алексея Кучеренко, Егора Фирсова, Сергея Притулу, Диану Гранцеву, Николая Томенко, Сергея Гусовского, Юрия Левченко, Александра Омельченко, Александра Попова. Кроме того, кандидатами на эту должность зарегистрированы Виктор Петрук, Игорь Смешко, Максим Гольдарб, Сергей Шахов, Андрей Ильенко и Борислав Береза.

Подробнее о всех кандидатах на пост мэра Киева читайте по ссылке на OBOZREVATEL.

Елена Филонова – блогер, ведущая программы "Ревизор красоты", а также соведущая нескольких сезонов проекта "Ревизор" на Новом канале. Артистка известна своим имиджем "блондинки", также она нередко публикует в сети противоречивые и откровенные посты.

Телеведущая и кандидат на пост мэра Киева неоднократно становилась фигурантом публичных конфликтов. В частности, в 2018 году Елену Филонову якобы избили на свадьбе главы Холодногорского района Харькова. После инцидента она проходила лечение по восстановлению речи.

Также из-за откровенных публикаций в социальных сетях Филонова часто сталкивается с хейтом. При этом блогерша предпочитает не молчать, а резко отвечает своим подписчикам.

Как выглядит Елена Филонова:

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