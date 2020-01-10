Телешоу "Сам себе режиссер" закрыли: топ самых смешных роликов

Бессменный ведущий юмористической телепередачи "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о ее закрытии.

Так, подробностями он поделился на своей странице в Instagram, опубликовал видеообращение к поклонникам. По словам Лысенкова, телеканал "Россия" и холдинг ВГТРК решили снять шоу с эфира ко дню его рождения: передаче исполнилось 28 лет (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Алексей Лысенков Фото: instagram/alysenkov

"Друзья, в начале января случились два знаковых события. Первое: "Сам себе режиссеру" исполнилось 28 лет. Второе: телеканалом "Россия" и холдингом ВГТРК решено снять шоу с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, понимаю это. Как человек — принять его не могу", — сказал Лысенков.

Алексей Лысенков в телепередаче "Сам себе режиссер"

Также ведущий поблагодарил причастных к созданию шоу фразой, которой завершал каждый выпуск передачи.

"Огромное спасибо всем гостям, участникам и авторам этой программы", — отметил Лысенков.

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