Телеканал М2 объявил победителя “Хіт-конвеєр 2019”

12 лучших молодых исполнителей — и только один шанс на победу! Телеканал М2 определил главного призера конкурса украиноязычной песни “Хіт-конвеєр 2019”.

Фото: Пресс-служба конкурса

25 августа на киевском Співочому полі в рамках грандиозного финала четвертого сезона “Хіт-конвеєра” был определен победитель конкурса молодых исполнителей украинской песни. Главный приз стоил ожесточенной борьбы — мощный пакет раскрутки, в который входят съемки профессионального клипа и его ротация на каналах. Победу уверенно завоевала певица ILCHY.

Фото: Пресс-служба конкурса

ILCHY. Настоящее имя певицы — Виктория Ильчишена. Идея с псевдонимом ILCHY пришла, когда дочь Виктории не смогла произнести полностью фамилию, только первую ее половину. Виктория занимается гимнастикой pole dance. Мечтает снять клип с элементами этого танца и развенчать миф о пошлости такого рода занятия. После участия во многих телевизионных шоу певица поняла, что творчество заключается не в том, чтобы перепеть чужую песню, а написать собственную историю. На конкурсе представила композицию "Тисяча Небесних Причин".

Фото: Пресс-служба конкурса

В этом году в конкурсе “Хіт-конвеєр” приняли участие около 300 участников, 34 — прошли в полуфинал, а 12 лучших — попали в большой открытый финал конкурса. Финалистами четвертого сезона конкурса молодых исполнителей стали ОЛЕКСІЙ ДІБРОВА, Юра Самовілов, LIA, Shayri, Артем Банар, Остап Панчишин, VIDVERTO, Lvivdanceclub, Іванка Червінська, YULIYA ROZNEN и PERNATIZ.

Артем Пивоваров Фото: Пресс-служба конкурса

Сцену “Хіт-конвеєра”, как и в прошлом году, вместе с конкурсантами разделили звезды украинского шоубиза. В большом гала-концерте приняли участие специально приглашенные гости, среди которых — Олег Винник, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Kishe, “Skeemans” и “Беz Обмежень”. К слову, именно в этот вечер группа презентовала свой новый альбом “Мільярди”, с которым в ближайшее время отправится в самый большой тур за свою историю.

Злата Огневич Фото: Пресс-служба конкурса

Профессиональное жюри в составе Романа Мухи (продюсер телеканала М2), Виталия Дроздова (генеральный продюсер “ТАВР Медиа”, генеральный директор “Хит FM”), Алены Мозговой (музыкальный продюсер), Сергея Танчинця (лидер группы “Беz Обмежень”), Олега Винника (певец года по версии премии “M1 Music Awards. 4 Seasons” и обладатель статуэтки “Золота Жар-птиця” в номинации “Народный хит”) и Златы Огневич (певица года по версии премии “Золота Жар-птиця”) почти единогласно определило победителя.

Олег Винник Фото: Пресс-служба конкурса

Конкурс “Хіт-конвеєр” от телеканала М2 проводится ивент-компанией “Таврійські Ігри” вместе с Национальным союзом композиторов при поддержке Министерства культуры Украины и при содействии народного депутата Украины Виктора Кривенко.

KISHE Фото: Пресс-служба конкурса

Николай Баграев, инициатор и меценат конкурса “Хіт-конвеєр”, соучредитель музыкальных телеканалов М1 и М2:

На сегодняшний день “Хіт-конвеєр” — это самый быстрый путь для талантливых музыкантов попасть на большую сцену, а также в теле- и радиоэфир. Для победителя все это гарантированно случится в течение года, но и у остальных участников есть прекрасная возможность заявить о себе. Нынешних конкурсантов отличает от предыдущих несколько моментов. Во-первых, жанр в этом году представлен шире. Во-вторых, выросла креативность мысли. Конкурсанты проявляют свою креативность, показывают уникальность. В-третьих, общий уровень конкурсантов заметно вырос! Надеюсь, что все участники конкурса впоследствии достигнут признания не только в нашей стране!

Фото: Пресс-служба конкурса

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