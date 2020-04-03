Известного рэпера неожиданно выпустили из тюрьмы из-за коронавируса

Известный американский рэпер Tekashi 6ix9ine освобожден из тюрьмы через пандемию коронавируса.

23-летнего артиста, которого задержали в декабре прошлого года выпустили из-под стражи из-за угрозы заражения COVID-19, пишет TMZ.

Остаток срока он отсидит в своем жилище, которое ему можно покидать только в случае необходимости неотложной медицинской помощи или для встречи с адвокатом.

Артиста осудили за его преступные действия в составе бандитской группировки. Ему грозило до 47 лет тюрьмы, но он решил сотрудничать со следствием и это повлияло на решение судьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за высказывания рэпера Гуфа о предпочтениях в плане выбора женщин. Он позволил себе расистское заявление, обозвав грузинок и чеченок "хачухами" в интервью Ксении Собчак.

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