Тейлор Свифт побила многолетний рекорд Майкла Джексона, получив 32 награды American Music Awards

София Ковнир Люди 17:47, 23.11.2020

Американская певица Тейлор Свифт получила 32 награды на музыкальной премии American Music Awards и побила рекорд Майкла Джексона.

Как сообщили на официальном сайте АМА, за всю историю премии – это самое крупное количество наград.

Так, до этого рекордсменом был Майкл Джексон, который получил 24 награды.

В этом году Свифт победила в следующих номинациях: "Исполнительница года", "Любимая поп/рок исполнительница", "Любимое музыкальное видео".

Тейлор Свифт получила 32 награды на музыкальной премии
24 канал

Отметим, что также Тейлор Свифт является успешной исполнительницей в США по количеству проданных песен.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple назвала победителей своей премии Music Awards, которую в этом году вручали во второй раз.

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