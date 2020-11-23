Тейлор Свифт побила многолетний рекорд Майкла Джексона, получив 32 награды American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт получила 32 награды на музыкальной премии American Music Awards и побила рекорд Майкла Джексона.
Как сообщили на официальном сайте АМА, за всю историю премии – это самое крупное количество наград.
Так, до этого рекордсменом был Майкл Джексон, который получил 24 награды.
В этом году Свифт победила в следующих номинациях: "Исполнительница года", "Любимая поп/рок исполнительница", "Любимое музыкальное видео".
Отметим, что также Тейлор Свифт является успешной исполнительницей в США по количеству проданных песен.
Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple назвала победителей своей премии Music Awards, которую в этом году вручали во второй раз.