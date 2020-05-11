"Тебе надо отдохнуть": 43-летняя Кравец из "Квартала 95" поразила снимком без макияжа

Ева Романова Люди 17:08, 11.05.2020

Звезда студии "Квартал 95" и актриса проекта "Женский Квартал" Елена Кравец удивила сеть снимком, на котором изображена без макияжа.

Так, 43-летняя артистка снялась в домашнем образе, а на ее кофте заметно надпись "маме надо отдохнуть". Она разместила фото на личной странице в Instagram.

Елена Кравец
ТСН

"Маме нужно отдохнуть, потому что только тогда вступит в действие один из законов вселенной, который звучит "happy wife = happy life" (счастливая жена – счастливая жизнь)”, – написала Елена.

Поклонники начали активно комментировать фотографию Кравец. Многие из них похвалили ее за естественный и свежий внешний вид.

Другие же отметили, что артистка, которая много работает, а также воспитывает троих детей, выглядит действительно уставшей.

Лена Кравец без макияжа
Instagram @lennykravets

"Леночка, какая же вы на этом фото домашняя и уютная. Снимок живой и словно дышит!" – восхитились фанаты.

"Выглядишь очень уставшей... Ленка, отдохни, побереги себя", – возразили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Кравец восхитила сеть трогательным фото со своими младшими детьми – близнецами Катей и Ваней.

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