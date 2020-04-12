Татьяну Буланову экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт: все детали

Мария Дидык Люди 09:37, 12.04.2020 Обновлено: 10:36, 12.04.2020

В Санкт-Петербурге госпитализировали популярную российскую певицу Татьяну Буланову с подозрением на инсульт.

Певица находится в сознании. Об этом сообщает издание "Известия".

Татьяна Буланова

Сообщается, что у нее проблемы с сердцем. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

В смс-переписке с изданием "360" 51-летняя певица подтвердила тот факт, что попала в больницу. Она сообщила, что чувствует себя "уже хорошо", но пока находится в реанимации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Мадонна призналась, что из-за коронавируса за сутки умерли три ее близких человека.

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