Татьяну Буланову экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт: все детали

В Санкт-Петербурге госпитализировали популярную российскую певицу Татьяну Буланову с подозрением на инсульт.
Певица находится в сознании. Об этом сообщает издание "Известия".
Татьяна Буланова
Сообщается, что у нее проблемы с сердцем. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.
В смс-переписке с изданием "360" 51-летняя певица подтвердила тот факт, что попала в больницу. Она сообщила, что чувствует себя "уже хорошо", но пока находится в реанимации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Мадонна призналась, что из-за коронавируса за сутки умерли три ее близких человека.
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