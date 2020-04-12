Главная Новости
12 апреля • обновлено в 10:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Татьяну Буланову экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт: все детали

2.5т
Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге госпитализировали популярную российскую певицу Татьяну Буланову с подозрением на инсульт.

Певица находится в сознании. Об этом сообщает издание "Известия".

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

Сообщается, что у нее проблемы с сердцем. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

В смс-переписке с изданием "360" 51-летняя певица подтвердила тот факт, что попала в больницу. Она сообщила, что чувствует себя "уже хорошо", но пока находится в реанимации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Мадонна призналась, что из-за коронавируса за сутки умерли три ее близких человека.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги