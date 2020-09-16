Тарзан в видеообращении признался в измене Королевой и рассказал, как все было

Российский 50-летний шоумен Сергей Глушко (Тарзан) признался в измене своей жене Наташе Королевой.

На своей странице в Instagram он опубликовал видеообращение, в котором рассказал, как все произошло (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Глушко отметил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".

"Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200%. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом", – сказал он.

При этом шоумен отметил, что не намерен "вести себя как (актер Михаил) Ефремов", и не будет отрицать свою вину.

"Я хочу официально объявить. Я изменил своей жене… Это сделал я, и отвечать за это буду я перед Богом и своей женой. И больше ни перед кем я отчитываться не собираюсь", – сказал Глушко.

(Видео – Instagram Сергея Глушко)

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко.

Она отметила, что ей начали угрожать и обвинять в краже. Девушка записала видеообращение, в котором подтвердила свою связь с Тарзаном и указала, что ранее не афишировала отношения.

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