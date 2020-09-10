Тарзан устроил вечеринку с девушками в отсутствие Королевой: у певицы пропали драгоценности

Ольга Веркалец Люди 16:27, 10.09.2020 Обновлено: 16:50, 10.09.2020

У российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, исчезли украшения и деньги из квартиры, когда она была на отдыхе.

Об этом стало известно изданию "РЕН ТВ" из собственных источников. Так, муж артистки Тарзан (Сергей Глушко) не поехал вместе с женой, а остался дома и 19 августа устроил вечеринку с малознакомыми девушками.

Когда Королева вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли. Мужчина признался, что к нему приходили гости. Поэтому певица заявила в полицию об исчезновении 3 тысяч евро (почти 100 тысяч гривен) и украшений на 5 млн рублей (1,8 млн грн). Правоохранители разыскивают незнакомок.

Наташа Королева и Тарзан.
Газета.Ру

Напомним, Сергей Глушко является вторым мужем певицы. Они воспитывают 18-летнего сына Архипа. Первый брак с Игорем Николаевым длился с 1992-го по 2001-й год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева рассказала, что они с мужем были вынуждены закрыть сеть салонов красоты и фитнес-центры.

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