Тарзан попал в реанимацию после интервью с Собчак, – Малахов
Российский стриптизер, муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) якобы попал в реанимацию после того, как рассказал подробности своей супружеской измены журналистке Ксении Собчак.
Так, кадры, на которых Тарзан изображен в больничной палате под капельницей, обнародовали на росТВ в шоу ведущего Андрея Малахова "Прямой эфир". Также их продемонстрировала и Ксения в новом выпуске своего проекта "Осторожно, Собчак" на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
По информации, обнародованной в шоу Малахова, Тарзан попал в реанимацию из-за нервного срыва именно после того, как пообщался с Ксенией.
"Смотрите, чем закончилась первая встреча Собчак и Глушко. Сам Сергей попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице. Сдали нервы", – отметили в телешоу.
Ксения отреагировала на инцидент, с иронией обратившись к телеведущему:
"Дорогой Андрей Малахов! Хорошим людям контента не жалко – мы работаем, чтобы вы отдыхали".
Отметим, ни Тарзан, ни его жена Наташа Королева ситуацию с его госпитализацией не прокомментировали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".