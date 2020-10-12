Тарзан попал в реанимацию после интервью с Собчак, – Малахов

Российский стриптизер, муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) якобы попал в реанимацию после того, как рассказал подробности своей супружеской измены журналистке Ксении Собчак.

Так, кадры, на которых Тарзан изображен в больничной палате под капельницей, обнародовали на росТВ в шоу ведущего Андрея Малахова "Прямой эфир". Также их продемонстрировала и Ксения в новом выпуске своего проекта "Осторожно, Собчак" на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

По информации, обнародованной в шоу Малахова, Тарзан попал в реанимацию из-за нервного срыва именно после того, как пообщался с Ксенией.

"Смотрите, чем закончилась первая встреча Собчак и Глушко. Сам Сергей попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице. Сдали нервы", – отметили в телешоу.

Ксения отреагировала на инцидент, с иронией обратившись к телеведущему:

"Дорогой Андрей Малахов! Хорошим людям контента не жалко – мы работаем, чтобы вы отдыхали".

Отметим, ни Тарзан, ни его жена Наташа Королева ситуацию с его госпитализацией не прокомментировали.

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