Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, отреагировал на критику в сети после своих жалоб на сложное финансовое положение из-за карантина.

На своей странице в Instagram артист опубликовал новый пост.

Тарзан teleprogramma.pro

Так, Тарзан заявил, что больше не намерен общаться с представителями прессы.

"Я раньше боялся ядерной войны, так как она угрожает истребить человечество. Но теперь понял, что людям не нужно оружие... Они голыми руками перебьют друг друга, перегрызут друг другу глотки. И поводом будет "добрая статья" какого-нибудь журналиста... Меня не слышите, бог с вами, но общение с сущностями, именующими себя "журналистами", я прекращаю. Больше ни слова", – написал артист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тарзан пожаловался на условия жизни артистов во время самоизоляции. В комментарии российскому изданию мужчина заявил, что не понимает, почему государство помогает пенсионерам и врачам, а артистов игнорирует.