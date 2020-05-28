Главная Новости
28 мая • обновлено в 10:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Тарзан неожиданно высказался после своих жалоб на безденежье

2.6т
Читать материал на украинском

Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, отреагировал на критику в сети после своих жалоб на сложное финансовое положение из-за карантина.

На своей странице в Instagram артист опубликовал новый пост.

Тарзан

Тарзан

teleprogramma.pro

Так, Тарзан заявил, что больше не намерен общаться с представителями прессы.

"Я раньше боялся ядерной войны, так как она угрожает истребить человечество. Но теперь понял, что людям не нужно оружие... Они голыми руками перебьют друг друга, перегрызут друг другу глотки. И поводом будет "добрая статья" какого-нибудь журналиста... Меня не слышите, бог с вами, но общение с сущностями, именующими себя "журналистами", я прекращаю. Больше ни слова", – написал артист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тарзан пожаловался на условия жизни артистов во время самоизоляции. В комментарии российскому изданию мужчина заявил, что не понимает, почему государство помогает пенсионерам и врачам, а артистов игнорирует.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Глушко (Тарзан)
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги