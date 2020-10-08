Тарзан избил свою любовницу Шульженко: на росТВ обнародовали показательное видео
На росТВ показали ролик, где российский стриптизер, муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) ударил свою предполагаемую любовницу, актрису Анастасию Шульженко.
Так, на кадрах видно, как Шульженко пытается подойти к возлюбленному и просит поговорить с ним. Тарзан, в свою очередь, избегает контакта и обращается к охране. Позже он толкнул девушку так, что та упала. Видео показали в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Адвокат Шульженко уже заявил, что актриса сняла побои, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.
Правозащитник также указал, он намерен намерен обратиться в полицию, что может грозить Глушко штрафом, исправительными работами или арестом.
Отметим, инцидент, вероятно, произошел за кулисами после одного из выступлений Тарзана. В кадре он изображен без одежды, обмотанный полотенцем. Также в ролике фигурируют другие стриптизеры. О том, как девушка проникла в закулисье, не сообщается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".