Тарзан избил свою любовницу Шульженко: на росТВ обнародовали показательное видео

Елена Кордунова Люди 09:54, 8.10.2020 Обновлено: 10:04, 8.10.2020

На росТВ показали ролик, где российский стриптизер, муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) ударил свою предполагаемую любовницу, актрису Анастасию Шульженко.

Так, на кадрах видно, как Шульженко пытается подойти к возлюбленному и просит поговорить с ним. Тарзан, в свою очередь, избегает контакта и обращается к охране. Позже он толкнул девушку так, что та упала. Видео показали в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Адвокат Шульженко уже заявил, что актриса сняла побои, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Тарзан и Анастасия Шульженко.
Комсомольская правда

Правозащитник также указал, он намерен намерен обратиться в полицию, что может грозить Глушко штрафом, исправительными работами или арестом.

Отметим, инцидент, вероятно, произошел за кулисами после одного из выступлений Тарзана. В кадре он изображен без одежды, обмотанный полотенцем. Также в ролике фигурируют другие стриптизеры. О том, как девушка проникла в закулисье, не сообщается.

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