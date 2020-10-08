Тарзан избил свою любовницу Шульженко: на росТВ обнародовали показательное видео

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Тарзан побил свою любовницу

На росТВ показали ролик, где российский стриптизер, муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) ударил свою предполагаемую любовницу, актрису Анастасию Шульженко.

Так, на кадрах видно, как Шульженко пытается подойти к возлюбленному и просит поговорить с ним. Тарзан, в свою очередь, избегает контакта и обращается к охране. Позже он толкнул девушку так, что та упала. Видео показали в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Адвокат Шульженко уже заявил, что актриса сняла побои, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Тарзан и Анастасия Шульженко.

Правозащитник также указал, он намерен намерен обратиться в полицию, что может грозить Глушко штрафом, исправительными работами или арестом.

Отметим, инцидент, вероятно, произошел за кулисами после одного из выступлений Тарзана. В кадре он изображен без одежды, обмотанный полотенцем. Также в ролике фигурируют другие стриптизеры. О том, как девушка проникла в закулисье, не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россияскандалышоу-бизнесшоуНаташа КоролеваСергей Глушко (Тарзан)